«Наполи» отказался продать нападающего Осимхена в «Арсенал» за 60 миллионов евро

«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Неаполитанцы отклонили это предложение, утверждает Il Mattino.

Ранее они также отклонили предложение «Ньюкасла» по Осимхену.

Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис до сих пор не решил — оставить ли форварда на следующий сезон или заработать на нем в летнее межсезонье. В клубе считают, что 23-летний нигериец стоит 100 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи».