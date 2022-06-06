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Переход защитника «Лилля» Ботмана в «Милан» может сорваться

Иван Шитик
Корреспондент
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Трансфер защитника «Лилля» Свена Ботмана в «Милан» может сорваться, утверждает Calciomercato.

Стороны почти договорились о переходе 22-летнего голландского футболиста в миланскую команду, но переговоры были резко поставлены на паузу, на фоне слухов о возможной смене владельцев итальянского клуба.

Руководство «Милана» планировало потратить на трансфер Ботмана около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на защитника также претендует английский «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Ботман провел за клуб 29 матчей и забил три гола. Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года.

ФК Лилль
ФК Милан
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