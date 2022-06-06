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Сегодня, 15:22

Ди Мария готов подписать контракт с «Ювентусом» только на один год

Иван Шитик
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, покинувший «ПСЖ», ведет переговоры с «Ювентсуом», сообщает Goal.

34-летний выдвинул перед туринским клубом особое условие: футболист готов заключить контракт только на один сезон, чтобы потом вернуться в Аргентину. При этом зарплата игрока может составить около 8 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что Ди Мария также заинтересован в переходе в «Барселону».

Вингер, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, уже объявил об уходе из французского клуба.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
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Лацио

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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