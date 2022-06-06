Ди Мария готов подписать контракт с «Ювентусом» только на один год

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, покинувший «ПСЖ», ведет переговоры с «Ювентсуом», сообщает Goal.

34-летний выдвинул перед туринским клубом особое условие: футболист готов заключить контракт только на один сезон, чтобы потом вернуться в Аргентину. При этом зарплата игрока может составить около 8 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что Ди Мария также заинтересован в переходе в «Барселону».

Вингер, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, уже объявил об уходе из французского клуба.