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Сегодня, 11:20

Стала известна зарплата Матича в «Роме»

Матич будет получать в «Роме» около 4 миллионов евро за сезон
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Рому». 33-летний серб уже согласовал условия контракта с римлянами до конца июня 2024 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Зарплата футболиста в римском клубе составит 3,6 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Матич выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист сделал 4 результативных передачи в 32 матчах за команду.

В конце июня серб покинет «МЮ» на правах свободного агента.

Неманья Матич
ФК Рома
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Дженоа – Болонья
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Лацио

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Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

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Интер

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Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
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