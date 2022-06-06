Стала известна зарплата Матича в «Роме»

Матич будет получать в «Роме» около 4 миллионов евро за сезон

Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Рому». 33-летний серб уже согласовал условия контракта с римлянами до конца июня 2024 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Зарплата футболиста в римском клубе составит 3,6 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Матич выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист сделал 4 результативных передачи в 32 матчах за команду.

В конце июня серб покинет «МЮ» на правах свободного агента.