Переговоры о продлении контракта Дибалы с «Ювентусом» остановлены

Переговоры о новом контракте нападающего Пауло Дибалы с «Ювентусом» приостановлены, сообщает Marca.

По данным источника, в клубе уверяют, что стороны почти согласовали условия соглашения, однако есть версии, что «Ювентус» и футболист не могут пока договориться.

Сообщалось, что клуб и Дибала подпишут контракт до 2026 года в ближайшее время.

Действующий контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах. Рыночная стоимость футболиста — 50 миллионов евро.