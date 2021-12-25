Переговоры о продлении контракта Дибалы с «Ювентусом» остановлены
Переговоры о новом контракте нападающего Пауло Дибалы с «Ювентусом» приостановлены, сообщает Marca.
По данным источника, в клубе уверяют, что стороны почти согласовали условия соглашения, однако есть версии, что «Ювентус» и футболист не могут пока договориться.
Сообщалось, что клуб и Дибала подпишут контракт до 2026 года в ближайшее время.
Действующий контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах. Рыночная стоимость футболиста — 50 миллионов евро.
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