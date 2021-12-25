«Лацио» не станет продавать Ачерби в январе. У футболиста возник конфликт с болельщиками команды

«Лацио» не будет продавать защитника Франческо Ачерби, несмотря на требование фанатов, сообщает Corriere dello Sport.

В матче с «Дженоа» Франческо отпраздновал гол приложенным указательным пальцем ко рту — так он отвечал на критику болельщиков, которые считали, что он не может адаптироваться к системе игры в четыре защитника, которую практикует Сарри.

После этого болельщики выступили с заявлением, в котором потребовали от руководства «орлов» продать Ачерби. Однако в клубе не планируют расставаться с игроком.

Ачерби играет за «Лацио» с лета 2018 года. В сезоне-2021/2022 он провёл 24 матча и забил в них три гола.