«Лацио» не станет продавать Ачерби в январе. У футболиста возник конфликт с болельщиками команды
«Лацио» не будет продавать защитника Франческо Ачерби, несмотря на требование фанатов, сообщает Corriere dello Sport.
В матче с «Дженоа» Франческо отпраздновал гол приложенным указательным пальцем ко рту — так он отвечал на критику болельщиков, которые считали, что он не может адаптироваться к системе игры в четыре защитника, которую практикует Сарри.
После этого болельщики выступили с заявлением, в котором потребовали от руководства «орлов» продать Ачерби. Однако в клубе не планируют расставаться с игроком.
Ачерби играет за «Лацио» с лета 2018 года. В сезоне-2021/2022 он провёл 24 матча и забил в них три гола.
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