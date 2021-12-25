Индзаги: «Уход Лукаку не был запланирован, мы планировали продать только Хакими»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, как отреагировал на уход форварда Ромелу Лукаку в «Челси».
«Я тренировал Лукаку неделю, он отличный игрок. Его уход не был запланирован, мы планировали продать только Хакими, — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport. — Когда мы поняли, что Лукаку уйдет, я поговорил с Джузеппе Мароттой и Пьеро Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть».
Лукаку был продан в «Челси» за 115 миллионов евро в августе 2021 года.
«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 19 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю