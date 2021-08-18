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Кайю Жорже взял номер Пирло, Дибалы и Зидана

07:30
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Новичок «Ювентуса» Кайю Жорже объяснил, почему выбрал номер 21. Бразилец подписал с туринским клубом контракт до 2026 года.

«Его носили здесь великие игроки: Пирло, Дибала, Зидан и Игуаин. Так что я тоже надеюсь забить много голов в этой майке. Моя цель — забивать и помогать своим товарищам по команде, как могу, и, если бог этого хочет, выиграть трофеи, такие как Лига чемпионов», — цитирует Football Italia Жорже.

В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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