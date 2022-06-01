Пату признался, что слишком много мечтал о «Золотом мяче»

Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пату попытался ответить на вопрос, что пошло не так в его карьере. По его мнению, главной ошибкой было слишком много думать о будущем.

«Я слишком много мечтал. Как бы я ни посвящал себя ежедневно тренировкам, мое воображение приводило меня в разные места. В голове у меня уже был «Золотой мяч». Это неизбежно. Очень сложно было не увлечься. Я много страдал, чтобы попасть туда. Почему бы мне не воспользоваться моментом?

В 2010 году у меня стало много травм. Я потерял уверенность в собственном теле. Я боялся того, что люди скажут обо мне. Собирался на тренировки, думая лишь о травмах. Если бы получил повреждение, я бы никому не сказал. Однажды я вывихнул лодыжку и продолжил играть. Моя нога была похожа на набухший мяч, но я не хотел подводить товарищей по команде. Я хотел угодить всем — и это было одной из моих ошибок», — цитирует Globo Esporte Пату.

32-летний бразилец с 2007 по 2013 год выступал за «Милан». После чего был вынужден вернуться на родину. В 2016 году он пробовал себя в аренде в «Челси», а затем полгода отыграл за «Вильярреал».