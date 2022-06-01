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Пату признался, что слишком много мечтал о «Золотом мяче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пату попытался ответить на вопрос, что пошло не так в его карьере. По его мнению, главной ошибкой было слишком много думать о будущем.

«Я слишком много мечтал. Как бы я ни посвящал себя ежедневно тренировкам, мое воображение приводило меня в разные места. В голове у меня уже был «Золотой мяч». Это неизбежно. Очень сложно было не увлечься. Я много страдал, чтобы попасть туда. Почему бы мне не воспользоваться моментом?

В 2010 году у меня стало много травм. Я потерял уверенность в собственном теле. Я боялся того, что люди скажут обо мне. Собирался на тренировки, думая лишь о травмах. Если бы получил повреждение, я бы никому не сказал. Однажды я вывихнул лодыжку и продолжил играть. Моя нога была похожа на набухший мяч, но я не хотел подводить товарищей по команде. Я хотел угодить всем — и это было одной из моих ошибок», — цитирует Globo Esporte Пату.

32-летний бразилец с 2007 по 2013 год выступал за «Милан». После чего был вынужден вернуться на родину. В 2016 году он пробовал себя в аренде в «Челси», а затем полгода отыграл за «Вильярреал».

Алешандре Пато
Футбол
ФК Милан
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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