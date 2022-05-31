Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход из команды нападающего Пауло Дибала.

«Я думаю, он должен заново открыть свое истинное я. Был момент, когда он был слишком увлечен тем, что его считали новым Месси.

Каждый должен быть самим собой. Вы не можете подражать другим. Он может многое дать футболу, у него выдающаяся техника, но он должен сосредоточиться на своих физических и технических качествах", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.