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Аллегри — об уходе Дибала из «Ювентуса»: «Он был слишком увлечен тем, что его считали новым Месси»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал уход из команды Пауло Дибала
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход из команды нападающего Пауло Дибала.

«Я думаю, он должен заново открыть свое истинное я. Был момент, когда он был слишком увлечен тем, что его считали новым Месси.

Каждый должен быть самим собой. Вы не можете подражать другим. Он может многое дать футболу, у него выдающаяся техника, но он должен сосредоточиться на своих физических и технических качествах", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

Сообщалось, что «Интер» предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
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 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
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 2 : 0
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Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
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Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
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