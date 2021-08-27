Пасторе готов досрочно расторгнуть контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец и его агент провели переговоры с руководством клуба, на котором обсудили расторжение контракта. Сообщается, что игрок хочет получить оплату одного года контракта из двух — 4,5 млн евро плюс бонусы.

Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью не взял игрока не предсезонные сборы.

Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.