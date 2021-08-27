Пасторе готов досрочно расторгнуть контракт с «Ромой»
12:18
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 32-летний аргентинец и его агент провели переговоры с руководством клуба, на котором обсудили расторжение контракта. Сообщается, что игрок хочет получить оплату одного года контракта из двух — 4,5 млн евро плюс бонусы.
Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью не взял игрока не предсезонные сборы.
Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.
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