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Пасторе готов досрочно расторгнуть контракт с «Ромой»

12:18
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец и его агент провели переговоры с руководством клуба, на котором обсудили расторжение контракта. Сообщается, что игрок хочет получить оплату одного года контракта из двух — 4,5 млн евро плюс бонусы.

Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью не взял игрока не предсезонные сборы.

Пасторе присоединился к «Роме» в 2018 году за сумму чуть более 24 миллионов евро, но не смог обрести важную роль в столице Италии из-за травм и плохой игровой формы.

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Сергей Разин все материалы автора

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