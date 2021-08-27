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Пеллегрини продлит контракт с «Ромой»

07:17
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после выхода в групповой турнир Лиги конференций рассказал, что капитан Лоренцо Пеллегрини продлит контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

«Он должен поставить подпись под новым контрактом завтра или послезавтра. Лоренцо важен для нас, поэтому его подпись скоро будет», — цитирует Football Italia Моуринью.

В этом сезоне Пеллегрини сыграл в трех матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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