Дубль Барроу принес «Болонье» победу над «Пармой»

«Болонья» обыграла «Парму» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Муса Барроу. Еще один мяч забил Риккардо Орсолини.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Парма» — «Болонья» — 0:3 (0:2)

Голы: Барроу, 15 (0:1). Барроу, 33 (0:2). Орсолини, 90+2 (0:3).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Бани (Ман, 46), Конти, Гальоло, Осорио, Куцка (Эрнани, 82), Куртич (Михайла, 70), Бругман (Сиприен, 55), Жервинью, Корнелиус (Зиркзе, 55).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Сумаоро, Томиясу, Сориано, Сванберг (Виньято, 66), Схаутен (Поли, 88), Сансоне (Домингес, 67), Барроу (Паласио, 82), Сков Ольсен (Орсолини, 67).

Предупреждения: Конти, 35. Сванберг, 62. Гальоло, 75.

Судья: Гвида.

7 февраля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».