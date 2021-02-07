Рейна проводит 600-й матч в европейских топ-чемпионатах

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна проводит свой 600-й матч в топ-5 европейских чемпионатах. Он вышел в стартовом составе на матч серии А против «Кальяри».

38-летний испанец ранее также выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан» и «Астон Виллу».

Рейна ранее стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.