Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рейна проводит 600-й матч в европейских топ-чемпионатах

7 февраля 2021, 23:58
Теги:

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна проводит свой 600-й матч в топ-5 европейских чемпионатах. Он вышел в стартовом составе на матч серии А против «Кальяри».

38-летний испанец ранее также выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан» и «Астон Виллу».

Рейна ранее стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир