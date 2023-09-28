Папу Гомес станет игроком «Монцы»
Полузащитник Алехандро Папу Гомес станет игроком итальянской «Монцы», сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский клуб уже согласовал условия контракта с 35-летним игроков. 29 сентября Гомес пройдет медосмотр.
1 сентября «Севилья» объявила о расторжении контракта с аргентинским футболистом. За клуб Гомес провел 90 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. В составе испанской команды футболист стал победителем Лиги Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|6
|5
|0
|1
|15-3
|15
|
2
|Милан
|6
|5
|0
|1
|13-8
|15
|
3
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
4
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
5
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
6
|Фиорентина
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|
7
|Наполи
|6
|3
|2
|1
|12-6
|11
|
8
|Фрозиноне
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
10
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|3-4
|7
|
12
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Монца
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Эмполи
|6
|1
|0
|5
|1-13
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|6
|0
|3
|3
|4-10
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|1 : 3
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|0 : 1
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|1 : 2
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|2 : 0
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|4 : 1
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|0 : 0
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|5
|1
|0
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