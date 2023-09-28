Папу Гомес станет игроком «Монцы»

Полузащитник Алехандро Папу Гомес станет игроком итальянской «Монцы», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский клуб уже согласовал условия контракта с 35-летним игроков. 29 сентября Гомес пройдет медосмотр.

1 сентября «Севилья» объявила о расторжении контракта с аргентинским футболистом. За клуб Гомес провел 90 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. В составе испанской команды футболист стал победителем Лиги Европы.