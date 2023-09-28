«Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Фрозиноне»

«Фиорентина» в гостях сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 6-го тура итальянской серии А — 1:1.

На 19-й минуте счет открыл вингер флорентийцев Николас Гонсалес. Ничью хозяевам принес гол Матиаса Соуле на 70-й минуте.

«Фиорентина» с 11 очками идет на седьмом месте в серии А. «Фрозиноне» с 8 баллами занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Монца» дома сыграла вничью с «Болоньей» — 0:0. Гости заканчивали встречу в меньшинстве — на 87-й минуте вторую желтую карточку получил Алексис Салемакерс.