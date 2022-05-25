Паоло Дзанетти может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти может возглавить «Удинезе». Клуб из Удине уже провел переговоры с 39-летним специалистом, сообщает журналист Николо Скира.

При этом у Дзанетти есть на руках действующий контракт с «Венецией», который рассчитан до 2025 года.

Однако главный тренер «Венеции» был освобожден от своей должности по ходу сезона. Дзанетти руководил «Венецией» с августа 2020 года.

«Удинезе» завершил сезон серии А на 12-м месте, «Венеция» заняла последнее место и вылетела из высшего дивизиона.