Жиру Ибрагимовичу: «Желаю тебе скорейшего восстановления, мой большой брат!»

Оливье Жиру прокомментировал тот факт, что Ибрагимович выбыл на восемь месяцев

Форвард «Милана» Оливье Жиру пожелал скорейшего выздоровления нападающему Златану Ибрагимовичу, который пропустит до 8 месяцев из-за операции на крестообразной связке колена.

«Желаю тебе скорейшего восстановления, мой большой брат! Ты вновь вернешься еще сильнее», — написал Жиру в одной из социальных сетей.

Сообщалось, что Ибрагимовичу предстоит перенести операцию на связках колена. На восстановление 40-летнему шведу потребуется 7-8 месяцев.