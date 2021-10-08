Отец Доннаруммы высказался о свисте фанатов в адрес сына во время матча сборной Италии против Испании

Отец вратаря «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Альфонсо прокомментировал реакцию болельщиков итальянской команды во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Испании (1:2).

Фанаты на протяжении всего матча освистывали Доннарумму. Болельщики так ведут себя из-за того, что футболист перешел этим летом из «Милана» в «ПСЖ».

«Я в это время был на стадионе. Я ожидал чего-то подобного, но надеялся, что этого не произойдет. Джиджо играл за свою страну, а не клуб. Свист, конечно, задел его, но такими вещами его не сломить. Он бывает еще более мотивирован», — цитирует отца вратаря La Repubblica.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.