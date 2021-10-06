Италия — Испания: Болельщики на «Сан-Сиро» освистывают Доннарумму
23:03
Часть болельщиков на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистывает голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму. Итальянцы играют со сборной Испании в Лиге наций.
Ранее сообщалось, что болельщики «Милан» собираются освистывать вратаря за то, что он покинул команду и перешел в «ПСЖ». Сам голкипер просил не делать этого.
Счет матча — 2:0 по ходу второго тайма. Дубль сделал Ферран Торрес. Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи получил красную карточку.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю