«Разве он кого-то убил?» Райола заступился за Доннарумму, которого освистали итальянские болельщики

Мино Райола, агент вратаря сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы заступился за футболиста, которого освистали итальянские болельщики во время полуфинала Лиги наций против Испании (1:2).

«Свист в адрес Джанлуиджи — это отвратительно. Интересно, почему «Милан» не вмешался, когда в городе повесили оскорбительный баннер про Доннарумму. Мы говорим об угрозах? Он, что, кого-то убил? Насколько мне известно, нет. Правда в том, что «Милан» не смог его удержать. Спросите кого угодно, да хоть собственного отца — что бы он посоветовал своему сыну, остаться в «Милане» или перейти в «ПСЖ»? То, что произошло на стадионе — это печально, ужасно и позорно. Фанаты выместили свою злость на мальчике, который не сделал ничего ужасного, единственная его ошибка заключается в том, что он свободно сделал свой выбор», — приводит Corriere dello Sport слова Райолы.

Летом 2021 года Доннарумма покинул «Милан» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ», после чего подвергся критике со стороны болельщиков итальянского клуба.