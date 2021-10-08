Травма Лаутаро Мартинеса оказалась несерьезной
Травма форварда «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса оказалась несерьезной, пишет Sky Sport Italia.
Из-за повреждения футболист пропустил матч квалификации ЧМ-2022 против Парагвая (0:0). Ожидалось, что игрок может выбыть на долгий срок, но опасения оказали ложными. У игрока усталость в мышцах бедра.
Сегодня, 8 октября, Мартинес возобновит тренировки с командой и, скорее всего, сыграет в матче Аргентины с Уругваем, который состоится 11 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю