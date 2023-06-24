«Манчестер Юнайтед» на следующей неделе может закрыть трансфер Андре Онаны из «Интера»

Голкипер «Интера» Андре Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, трансфер может обойтись манкунианцам в 50 миллионов евро плюс бонусы. Сделка может быть завершена на следующей неделе.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.