"Оспина в порядке". Анчелотти поддержал вратаря "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти посетил в больнице вратаря команды Давида Оспину, который находится в отделении интенсивной терапии после потери сознания в конце первого тайма матча 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:2). 59-летний итальянский специалист сообщил об этом в своем Твиттере.

30-летний колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.

– Я посетил Давида, и он в порядке. Мы с нетерпением ждем встречи в Кастель-Вольтурно (город в Италии – прим. "СЭ"), – написал Анчелотти.

"Наполи" арендовал Давида Оспину у "Арсенала". В этом сезоне вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах и пропустил 22 мяча.

Вратарь "Наполи" Оспина потерял сознание в матче с "Удинезе"