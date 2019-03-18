Вратарь "Наполи" Оспина потерял сознание в матче с "Удинезе"

Голкипер "Наполи" Давид Оспина не смог продолжить матч 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:2). Футболист из-за травмы головы потерял сознание в конце 1-го тайма.

Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.

Футболиста доставили в больницу, где ему была сделана томография. Football Italia сообщает, что у Оспины диагностирована травма головы, но серьезных последствий не обнаружено. 30-летний вратарь в целях безопасности остался в больнице на двое суток.

"Наполи" арендовал Давида Оспину у "Арсенала". В этом сезоне на счету колумбийца 21 матч во всех турнирах, 22 пропущенных мяча и 7 игр на ноль.​