Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Интера»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может не сыграть в матче против «Интера» в 29-м туре итальянской серии А, сообщает Il Mattino.

По информации источника, 25-летнего нигерийца могут не включить в заявку на игру из-за мышечной усталости.

«Наполи» на выезде сыграет против «Интера» в воскресенье, 17 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.

В текущем сезоне Осимхен провел 24 матча за неаполитанцев во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи.