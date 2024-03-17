Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч против «Фиорентины»

«Аталанта» опубликовала заявку на игру против «Фиорентины» в 29-м туре итальянской серии А.

Матч пройдет в Бергамо в воскресенье, 17 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В заявку бергамасков попал полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне в активе 28-летнего россиянина 27 матчей за «Аталанту», 3 гола и 10 результативных передач.

Перед матчем 29-го тура «Аталанта» (47 очков) занимает шестое место в серии А, а «Фиорентина» (43) идет восьмой в турнирной таблице.