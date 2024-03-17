«Ювентус» и «Дженоа» сыграли вничью

«Ювентус» дома не смог обыграть «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Туринский клуб заканчивал игру вдесятером. Нападающий Душан Влахович был удален с поля после второй желтой карточки на 90+3-й минуте.

У «Ювентуса» одна победа в последних восьми матчах. С 59 очками команда идет третьей в чемпионате Италии. «Дженоа» с 34 очками занимает 12-ю позицию.