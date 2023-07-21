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Ориги исключен из предсезонного состава «Милана» в связи с предстоящим трансфером

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» Дивок Ориги исключен из состава команды на предсезонные сборы -022/23 в связи с ожиданием руководства клуба о скором трансфере игрока, сообщает журналист Лука Бьянчин.

Миланцы отправятся в тур по США, где сыграют с «Реалом», «Ювентусом» и «Барселоной». Бельгиец останется, так как намерен этим летом перейти в другой клуб.

В Ориги заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».

Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.

Дивок Ориги
ФК Милан
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