Веа объяснил, почему выбрал 22-й номер в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа прокомментировал подписание контракта с туринским клубом.
«Я очень рад быть здесь, благодарю клуб за интерес ко мне, — цитирует журналист Альфредо Педулла игрока. — Выбрать было легко, в том числе благодаря моему отцу. Аллегри — очень хороший человек. Он сказал мне, что я могу многому научиться у своих товарищей по команде. Надеюсь, я смогу стать лучше. Почему выбрал номер 22? Потому что это мой день рождения, и потому что это был первый номер, который мне выбрала моя мама».
Веа перешел в «Юве» 1 июля. Контракт 23-летнего американца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Нападающий выступал за «Лилль» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 Веа сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
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|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
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|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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