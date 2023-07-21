Главный редактор Napoli Magazine сообщил, что клуб сейчас не интересуется российскими футболистами
Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал об отсутствии интереса к российским футболистам со стороны неаполитанского клуба.
— Насколько я понимаю и знаю, в последнее время «Наполи» не проявлял интереса к российским игрокам, но никогда не говори никогда. Однако на данный момент интереса нет.
— Кого из российских футболистов, играющих в Европе, вы считаете сильнейшим?
— Александр Головин, безусловно, заслуживает уважения, это талантливый футболист. Но я думаю, что у Алексея Миранчука есть больше непредсказуемых и нераскрытых качеств и сейчас он перспективнее Головина, — заявил Петраццуоло «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Монца
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|0-0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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