Манджукич определится со своим будущим в «Милане» по окончании сезона

Агент нападающего «Милана» Марио Манджукича, Джованни Бранчини рассказал о будущем футболиста в нынешней команде.

«На выступления Марио за «Милан» повлияли травмы. Впрочем, травмы не запрещают переподписывать контракты, даже если футболист не в форме. К сожалению, Манджукич не может помочь команде сейчас. Насколько я знаю, он вернется в общую группу на следующей неделе. В конце сезона мы вместе с ним примем решение, оставаться ли в команде или искать другие варианты», — приводит Football Italia слова Бранчини.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. 34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе «россонери», проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения