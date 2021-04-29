Одноклубник Миранчука может продолжить карьеру в «Лестере»

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс привлек интерес «Лестера», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 26-летний немец согласен на переход в английский клуб в случае, если тот гарантирует себе участие в Лиге чемпионов на сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Гозенс провел 38 матчей за «Аталанту», на его счету 10 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.