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Одноклубник Миранчука может продолжить карьеру в «Лестере»

17:26
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Защитник «Аталанты» Робин Гозенс привлек интерес «Лестера», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 26-летний немец согласен на переход в английский клуб в случае, если тот гарантирует себе участие в Лиге чемпионов на сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Гозенс провел 38 матчей за «Аталанту», на его счету 10 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-gosens-come-castagne-accelerata-del-leicester-serve-la-garanzia-champions-il-punto-1527530

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