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«Лацио» готов продать Луиса Альберто за 70 миллионов евро

13:20
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«Лацио» установил ценник на полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, римский клуб не хочет расставаться с 28-летним испанцем, однако установил для возможных покупателей ценник на игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока со столичной командой рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне Альберто провел 35 матчей за «Лацио», в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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