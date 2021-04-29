«Лацио» готов продать Луиса Альберто за 70 миллионов евро

«Лацио» установил ценник на полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, сообщает Il Messaggero.

По сведениям источника, римский клуб не хочет расставаться с 28-летним испанцем, однако установил для возможных покупателей ценник на игрока в 70 миллионов евро. Контракт игрока со столичной командой рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне Альберто провел 35 матчей за «Лацио», в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.