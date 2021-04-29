Защитник «Милана» Далот рассказал о своем отношении к Ибрагимовичу

Защитник «Милана» Диогу Далот рассказал о своем отношении к форварду Златану Ибрагимовичу, сообщает SportMediaset.

«Мы знаем, что последний матч — не лучший в сезоне. К счастью, футбол дает возможность компенсировать это.



С Ибрагимовичем «Милан» выглядит на поле сильнее, чем без него. Ибра сказал нам, что мы должны продолжать верить в нашу работу», — цитирует Далота SportMediaset.

Отметим, 39-летний швед на данный момент восстанавливается после травмы. 1 мая «Милан» сыграет с «Беневенто» в серии А.