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Защитник «Милана» Далот рассказал о своем отношении к Ибрагимовичу

17:40
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Защитник «Милана» Диогу Далот рассказал о своем отношении к форварду Златану Ибрагимовичу, сообщает SportMediaset.

«Мы знаем, что последний матч — не лучший в сезоне. К счастью, футбол дает возможность компенсировать это.

С Ибрагимовичем «Милан» выглядит на поле сильнее, чем без него. Ибра сказал нам, что мы должны продолжать верить в нашу работу», — цитирует Далота SportMediaset.

Отметим, 39-летний швед на данный момент восстанавливается после травмы. 1 мая «Милан» сыграет с «Беневенто» в серии А.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/

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