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Один из футболистов «Ромы» заразился коронавирусом

16:56
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«Рома» на официальном сайте 11 января сообщила, что один из футболистов римского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя заболевшего не разглашается.

Футболист основной команды был отправлен на карантин.

16 января «Рома» в рамках 22-го тура серии А должна сыграть против «Кальяри».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное