Один из футболистов «Ромы» заразился коронавирусом
16:56
«Рома» на официальном сайте 11 января сообщила, что один из футболистов римского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя заболевшего не разглашается.
Футболист основной команды был отправлен на карантин.
16 января «Рома» в рамках 22-го тура серии А должна сыграть против «Кальяри».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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