Один из футболистов «Ромы» заразился коронавирусом

«Рома» на официальном сайте 11 января сообщила, что один из футболистов римского клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя заболевшего не разглашается.

Футболист основной команды был отправлен на карантин.

16 января «Рома» в рамках 22-го тура серии А должна сыграть против «Кальяри».