Джорджо Кьеллини: «Надеюсь, завтра мы посвятим Кьезе победу над «Интером»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против «Интера». Он также выразил поддержку Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму.

«Мне очень жаль Кьезу, — цитирует Кьеллини JuveFC. — Надеюсь, мы сможем завтра посвятить ему победу. Очень жаль, что де Лигт и Куадрадо не смогут сыграть. Надеюсь, что в будущем правила изменятся. Я в порядке, я тренировался последние несколько дней. Я говорил с Кьезой. В ближайшие месяцы ему будет нужна наша поддержка».

Напомним, у Федерико Кьезы диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого он пропустит остаток сезона.

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Начало в 23.00 по московскому времени.