Джорджо Кьеллини: «Надеюсь, завтра мы посвятим Кьезе победу над «Интером»
16:43
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии против «Интера». Он также выразил поддержку Федерико Кьезе, который получил тяжелую травму.
«Мне очень жаль Кьезу, — цитирует Кьеллини JuveFC. — Надеюсь, мы сможем завтра посвятить ему победу. Очень жаль, что де Лигт и Куадрадо не смогут сыграть. Надеюсь, что в будущем правила изменятся. Я в порядке, я тренировался последние несколько дней. Я говорил с Кьезой. В ближайшие месяцы ему будет нужна наша поддержка».
Напомним, у Федерико Кьезы диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого он пропустит остаток сезона.
Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Начало в 23.00 по московскому времени.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю