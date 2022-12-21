Очоа прилетит в Италию в четверг, чтобы подписать контракт с «Салернитаной»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа станет футболистом «Салернитаны» 22 декабря, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В четверг 37-летний мексиканец должен прилететь в Италию, чтобы заключить контракт с новым клубом.

Очоа перейдет в «Салернитану» на правах свободного агента, его контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23.

На минувшем ЧМ-2022 Очоа провел 3 матча за сборную Мексики и пропустил 3 гола.