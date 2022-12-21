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Очоа прилетит в Италию в четверг, чтобы подписать контракт с «Салернитаной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа станет футболистом «Салернитаны» 22 декабря, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В четверг 37-летний мексиканец должен прилететь в Италию, чтобы заключить контракт с новым клубом.

Очоа перейдет в «Салернитану» на правах свободного агента, его контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23.

На минувшем ЧМ-2022 Очоа провел 3 матча за сборную Мексики и пропустил 3 гола.

Гильермо Очоа
Футбол
ФК Салернитана
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
 - : -
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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Интер

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Жерар Деулофеу

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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