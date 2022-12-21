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Сегодня, 07:12

В «Интере» надеются, что победа на ЧМ-2022 зарядит Лаутаро Мартинеса

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта надеется, что победа Лаутаро Мартинеса на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины зарядит нападающего на выступления за клуб.

«Очень надеемся на то, что успех в Катаре зарядит Лаутаро дополнительной энергией и даст ему возможность проявить все свои лучшие качества в матчах за «Интер», — цитирует Маротту Gazzetta dello Sport.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

В этом сезоне Мартинес провел за «Интер» 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
0
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Лаутаро Мартинес

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