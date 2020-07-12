Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал итог матча 32-го тура серии А против «Аталанты» (2:2).

— Очко на вес золота, — написал итальянец в Twitter. — Вперед, «Ювентус»!

В составе «Юве» дубль сделал Криштиану Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.