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«Очко на вес золота». Буффон — о матче с «Аталантой»

11:10
&quot;Ювентус&quot; спасся от поражения. Фото Twitter.
&quot;Ювентус&quot; спасся от поражения. Фото Twitter.
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал итог матча 32-го тура серии А против «Аталанты» (2:2).

— Очко на вес золота, — написал итальянец в Twitter. — Вперед, «Ювентус»!

В составе «Юве» дубль сделал Криштиану Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.

Ювентус — Аталанта

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