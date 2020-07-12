«Очко на вес золота». Буффон — о матче с «Аталантой»
11:10
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал итог матча 32-го тура серии А против «Аталанты» (2:2).
— Очко на вес золота, — написал итальянец в Twitter. — Вперед, «Ювентус»!
Un punto che vale oro! Avanti Juve! #JuveAtalanta pic.twitter.com/Gj8Pbw6Zbr— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 11, 2020
В составе «Юве» дубль сделал Криштиану Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.
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