«Сассуоло» интересуется полузащитником «Валенсии» Мусой

«Сассуоло» хочет подписать полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский клуб видит в 20-летнем американце замену Давиде Фраттези, который близок к переходу в «Милан».

Муса выступает за «Валенсию» с августа 2019 года, в сезоне-2022/23 хавбек сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.