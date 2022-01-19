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19 января, 23:40

Новым главным тренером «Дженоа» стал немец Блессин

Иван Шитик
Корреспондент

«Дженоа» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера. Им стал 49-летний немец Александер Блессин.

С ним заключен контракт до 2024 года.

Ранее он работал с молодежными командами «Лейпцига» и бельгийским «Остенде».

15 января Андрей Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба, на который был назначен в ноябре 2021 года. При нем команда проиграла семь матчей из 11.

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 - : -
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Милан – Рома
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Салернитана – Венеция
 - : -
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