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Сегодня, 01:34

«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
«Интер» — «Эмполи» — 3:2.
Фото Getty Images

«Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии. В 1/8 финала миланская команда переиграла «Эмполи» — 3:2.

В основное время команды обменялись двумя голами. Алексис Санчес в начале матча открыл счет. После перерыва «Эмполи» вышел вперед благодаря голу Недим Байрами и автоголу Андрея Раду. Андреа Раноккья на 91-й минуте спас «Интер» от поражения. В дополнительное время единственный мяч забил Стефано Сенси.

В четвертьфинале «Интер» встретится с победителем матча «Рома» — «Лечче».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:2
Эмполи
Голы
Санчес, 13 (1:0), Байрами, 61 (1:1), Раду, 76 (1:2), Раноккиа, 90+1 (2:2), Сенси, 104 (3:2)
Интер
Раду Дюмфрис Раноккиа Димарко Д`Амброзио Дармиан (Перишич, 65 ) Гальярдини (Джеко, 77 ) Весино (Хакан Чалханоглу, 66 ) Видаль (Барелла, 66 ) Мартинес (Сенси, 94 ) Корреа (Санчес, 5 )
Эмполи
Фурлан Маркицца (Исмайли, 85) Романьоли Фьямоцци (Стоянович, 71) Вити Штулац Асллани (Фаццини, 97) Бандинелли (Хендерсон, 46) Журковски (Байрами, 46) Кутроне Пинамонти (Риччи, 46)
Предупреждения
Весино 54  -  Романьоли 77
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

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И К Ж
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Болонья

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Лацио

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Итан Ампаду

Венеция

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