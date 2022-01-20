«Интер» в дополнительное время обыграл «Эмполи»

«Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии. В 1/8 финала миланская команда переиграла «Эмполи» — 3:2.

В основное время команды обменялись двумя голами. Алексис Санчес в начале матча открыл счет. После перерыва «Эмполи» вышел вперед благодаря голу Недим Байрами и автоголу Андрея Раду. Андреа Раноккья на 91-й минуте спас «Интер» от поражения. В дополнительное время единственный мяч забил Стефано Сенси.

В четвертьфинале «Интер» встретится с победителем матча «Рома» — «Лечче».