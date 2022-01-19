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Сегодня, 21:22

«Сассуоло» победил «Кальяри» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Иван Шитик
Корреспондент

«Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала команда с минимальным счетом победила «Кальяри» — 1:0.

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Кальяри
Голы
Харруи, 18 (1:0)
Сассуоло
Пеголо Рожериу Мерт Мюльдюр Феррари Руан Кирьякопулос (Пелузо, 74 ) Маньянелли (Лопес, 46 ) Харруи Распадори Скамакка (Фраттези, 69 ) Дефрель
Кальяри
Радунович Альтаре (Гольданига, 46) Дзаппа Далберт Оберт Карбони Нандес Ладинетти (Кавуоти, 87) Курфалидис (Дезогус, 78) Гальяно (Перейро, 68) Паволетти
Предупреждения
Феррари 86  -  Оберт 53
Судьи
Маркетти

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/2021-2022/playoff/
ФК Кальяри
ФК Сассуоло
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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