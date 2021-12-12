«Ювентус» может приобрести Кавани зимой
«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб хочет приобрести 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна. Сам нападающий готов покинуть «Манчестер Юнайтед».
Также «Ювентус» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем и форвардом «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой.
В нынешнем сезоне Кавани забил один мяч в восьми матчах. На счету 21-летнего Влоховича 17 голов и три передачи в 18 встречах. У 22-летнего Скамакки — пять голов в 16 играх.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/juventus-add-cavani-to-january-shopping-list/
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