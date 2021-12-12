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«Ювентус» может приобрести Кавани зимой

10:15
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«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб хочет приобрести 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна. Сам нападающий готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

Также «Ювентус» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем и форвардом «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой.

В нынешнем сезоне Кавани забил один мяч в восьми матчах. На счету 21-летнего Влоховича 17 голов и три передачи в 18 встречах. У 22-летнего Скамакки — пять голов в 16 играх.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/juventus-add-cavani-to-january-shopping-list/

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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