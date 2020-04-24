Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Не забывай, откуда ты родом». Новый трогательный пост Роналду в Instagram

16:46
Криштиану Роналду. Фото instagram.com
Криштиану Роналду. Фото instagram.com
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 35-летний португалец сделал фото на фоне плаката с изображением его родного острова Мадейра.

«Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом», — подписал фото Роналду.

Форвард туринцев с семьей находится на Мадейре с 9 марта.

Опрос

проголосовало: 3584
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир