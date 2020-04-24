«Не забывай, откуда ты родом». Новый трогательный пост Роналду в Instagram
16:46
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 35-летний португалец сделал фото на фоне плаката с изображением его родного острова Мадейра.
«Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом», — подписал фото Роналду.
Форвард туринцев с семьей находится на Мадейре с 9 марта.
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