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«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью матери Гвардьолы

17:45

Пресс-служба «Наполи» выразила соболезнования в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавируса.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в Барселоне после заражения коронавирусом.

«Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и клуб присоединяются к соболезнованиям в связи с тяжелой утратой», — написано в заявлении пресс-службы итальянской команды.

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне

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