«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью матери Гвардьолы

Пресс-служба «Наполи» выразила соболезнования в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавируса.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в Барселоне после заражения коронавирусом.

«Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и клуб присоединяются к соболезнованиям в связи с тяжелой утратой», — написано в заявлении пресс-службы итальянской команды.

Il Presidente @ADeLaurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore dell'allenatore Pep Guardiola per la scomparsa della cara mamma. https://t.co/EzoMlDGkkY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 6, 2020

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне