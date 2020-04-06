Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила, что мать главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы Долорс Сала скончалась в возрасте 82 лет от коронавирусной инфекции.

Женщина умерла в Барселоне после заражения коронавирусом.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в заявлении пресс-службы «Ман Сити».

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carri? in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 289 380 человек, умерших — 70 590, выздоровевших — 270 372.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.