«Наполи» вступил в переговоры по продлению контракта с Мертенсом

«Наполи» начал переговоры о продлении контракта с нападающим Дрисом Мертенсом, сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport in Italy.

Действующий контракт 32-летнего бельгийца заканчивается в июне 2020 года, однако клуб из Неаполя не хочет отпускать футболиста. Ранее сообщалось, что переговоры с форвардом уже ведет «Интер».

Мертенс выступает за «Наполи» с лета 2013 года, на его счету 12 голов и 5 результативных передач в 28 матчах в сезоне-2019/20. Во вторник бельгиец отличился забитым мячом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1) и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба, сравнявшись по количеству голов с Мареком Хамшиком (121 мяч).