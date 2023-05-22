«Наполи» впервые в истории обыграл все 19 клубов в этом сезоне чемпионата Италии

«Наполи» на своем поле обыграл «Интер» в 36-м туре чемпионата Италии — 3:1.

Таким образом, неаполитанцы одержали победу над 19-м клубом в течение одного сезона серии А. Такой результат стал первым в истории клуба.

«Наполи» стал чемпионом Италии-2022/23 за 5 туров до конца турнира — после ничьей с «Удинезе» (1:1).

В этом сезоне команда Лучано Спаллетти победила в 27 матчах из 36, при этом 5 раз сыграв вничью и потерпев 4 поражения.